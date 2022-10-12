اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هل تؤدى السمنة إلى ضعف جهاز المناعة عند الأطفال؟.. الصحة تعلق

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:27 م
هل تؤدى السمنة إلى ضعف جهاز المناعة عند الأطفال؟.. الصحة تعلق السمنة عند الأطفال
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان، إن السمنة تؤدى إلى ضعف جهاز المناعة عند الأطفال، وتزيد من احتمال الإصابة بأمراض الجسم المختلفة عموما والأمراض التى تؤثر على المناعة تحديدا.

كانت وزارة الصحة والسكان أطلقت مبادرة للكشف المبكر عن السمنة والتقزم والانيميا بين طلاب المدارس، وتابعت الوزارة، أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 250 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى مشاركة 1800 فريق طبى بالمبادرة، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، فنى معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.


الصحة

السمنة

الاطفال



الموضوعات المتعلقة

الصحة: الأطفال دون سن الخامسة الأكثر عرضة للإصابة بشلل الأطفال

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:53 م

"الصحة" تبرز نتائج مبادرة الرئيس لـ"صحة المرأة" بعد فحص 28 مليون سيدة.. ارتفاع معدلات التشخيص المبكر لأورام الثدى بنسبة 70.5% .. انخفاض نسبة اكتشاف المرض فى مراحله المتأخرة من 58.5 % إلى 29.5%

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:00 م

الصحة: تقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدى بالمجان بالجمهورية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:55 ص

«الصحة» تطلق 56 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:42 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة