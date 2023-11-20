اليوم العالمى للطفل.. تطعيمات ضرورية لصحة أبنائك

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى للطفل، والحفاظ على صحة الأطفال أولوية ضرورية للتوعية بها فى هذا اليوم، لذا نتعرف فى هذا التقرير على أبرز التطعيمات الضرورية لصحة الأطفال.

الالتزام بجدول التطعيمات الإجبارية التى تضعها وزارة الصحة هو أفضل وسيلة لحماية طفلك من العديد من الالتهابات والأمراض المختلفة، وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك"، يجب أن يتلقى طفلك جرعاته الأولى من معظم اللقاحات خلال أول عامين من حياته، وقد يحتاجون إلى عدة جرعات من اللقاحات للوصول إلى الحماية الكاملة.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC)الأمريكى بأن يتلقى الأطفال جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) عند عمر 12 شهرًا أو أكثر، وينبغي بعد ذلك أن يتلقوا جرعة ثانية قبل دخول المدرسة الابتدائية (حوالي 4 إلى 6 سنوات من العمر).

كم عدد اللقاحات التى يحصل عليها الأطفال؟



بحلول عمر 15 شهرًا قد يتلقى طفلك ما يصل إلى 10 أنواع مختلفة من اللقاحات.

توصى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن يتلقى جميع الأطفال الأصحاء هذه اللقاحات الأولية.

قد يتلقى طفلك جرعات إضافية ولقاحات أخرى بين عمر 15 شهرًا و16 عامًا، إذا كان طفلك يعاني من حالة مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة، فقد يوصي طبيب الأطفال بجدول زمني مختلف.

إليكم الجدول الزمنى للتطعيمات التي يجب أن يتلقاها الأطفال



يبدأ جدول لقاحات الرضع عند الولادة سيتلقى مولودك الجديد جرعاته الأولى خلال الأشهر الأولى من حياته، قد يتلقى طفلك لقاحات معينة ضمن مجموعة من الأعمار، تشمل اللقاحات الموصى بها حسب العمر ما يلي:

لقاحات الولادة



تشمل لقاحات الأطفال الرضع جرعاتهم الأولى من التهاب الكبد الوبائي ب (HepB).

-التهاب الكبد ب (HepB).

لقاحات من يوم إلى شهرين



-التهاب الكبد ب (HepB).

يحصل الأطفال على عدة جرعات في عمر شهرين، يبدأ جدول لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي بعد شهرين، سيحصل طفلك على جرعته الأولى من:

-فيروس الروتا (RV).

-الخناق والكزاز والسعال الديكي اللاخلوي (DTaP).

-المستدمية النزلية من النوع ب (Hib).

-المكورات الرئوية المترافقة (PCV13).

-فيروس شلل الأطفال المعطل (IPV).

لقاحات عمر 4 أشهر



بالنسبة لجرعات التطعيم بعمر 4 أشهر، يحصل الأطفال على جرعة ثانية من اللقاحات التي تلقوها في الموعد المحدد لهم بعد شهرين. وتشمل هذه:

-فيروس الروتا (RV).

-الخناق والكزاز والسعال الديكي اللاخلوي (DTaP).

-المستدمية النزلية من النوع ب (Hib).

-المكورات الرئوية (PCV13).

-فيروس شلل الأطفال (IPV).

لقاحات فى عمر 6 أشهر



في عمر 6 أشهر، قد يبدأ طفلك في تلقي لقاح الأنفلونزا سنويًا علاوة على اللقاحات التالية:

-الانفلونزا.

-فيروس الروتا (RV).

-المستدمية النزلية من النوع ب (Hib).

-الخناق والكزاز والسعال الديكي (DTaP).

-المكورات الرئوية المترافقة (PCV13).

لقاحات من 6 إلى 18 شهرًا



يعتمد توقيت الجرعة الثالثة لطفلك من هذه اللقاحات على توصية الطبيب و تشمل الجرعات من ستة إلى 18 شهرًا ما يلي:

-التهاب الكبد ب (HepB).

فيروس شلل الأطفال المعطل (IPV).

لقاحات من 12 إلى 15 شهرًا



سيتلقى طفلك جرعته الأولى من لقاح الحصبة MMR بعد أن يبلغ عيد ميلاده الأول. تشمل الجرعات التي يجب أن يحصل عليها الطفل من عمر 12 إلى 15 شهرًا ما يلي:

-الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR).

-جدرى الماء(VAR).

-المستدمية النزلية من النوع ب (Hib).

-المكورات الرئوية المترافقة (PCV13).

لقاحات من 12 إلى 23 شهرًا



قد تشمل لقاحات طفلك فى عمر 12 شهرًا اللقاح الأول في سلسلة من جرعتين من التهاب الكبد أ. وقد يتلقى اللقاح الثاني في عمر عامين.

التهاب الكبد أ (HepA).

لقاحات من عمر 15 إلى 18 شهرًا



سيتلقى طفلك جرعة واحدة خلال هذا الإطار الزمني، وهي الجرعة الرابعة من الخناق والكزاز والسعال الديكي.

الخناق والكزاز والسعال الديكي اللاخلوي (DTaP).

لقاحات من 4 إلى 6 سنوات



بين عمر 4 و6 سنوات، قد يتلقى طفلك الجرعات التالية:

الخناق والكزاز والسعال الديكي اللاخلوي (DTaP).

فيروس شلل الأطفال المعطل (IPV).

الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR).

الحماق (VAR).

لقاحات من 11 إلى 12 سنة



يجب على طفلك الانتظار قليلاً قبل الجولة التالية من اللقاحات.

معزز للكزاز والدفتيريا والسعال الديكي اللاخلوي (Tdap).

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

المكورات السحائية.

لقاح بعمر 16 سنة



يجب أن يتلقى طفلك البالغ من العمر 16 عامًا جرعته الثانية من المكورات السحائية.

المكورات السحائية.