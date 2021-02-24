جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال من عمر يوم حتى 18 شهرا

كتب وليد عبد السلام

ينشر "اليوم السابع" جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، من عمر يوم وحتى 18 شهرا، والتى يتم توفيرها في مراكز ووحدات الصحة الحكومية .



ويتم منح الأطفال من عمر يوم وحتى عام ونصف التطعيمات الإجبارية مجانا في مكاتب ووحدات الحكومة، كما تتميز التطعيمات بمأمونيتها وسلامتها .



ويشار إلي أن الطفل يحصل علي جدول للتطعيمات الإجبارية، ويقوم بمتابعته الأطباء والتمريض بالوحدات، كما تقوم الحكومة بعمل حملات للتطعيمات مثل الحصبة وشلل الأطفال والجديرى للحفاظ علي مصر خالية من الأمراض الوبائية .



وكان تم تعديل جدول تطعيمات الأطفال الروتينية بإدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن عند عمر 2 و4 شهور.



وأخطر قطاع الطب الوقائي جميع المديريات علي مستوى الجمهورية، بالبدء في إدراج جرعتين جديدتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن (سولك) للأطفال عند إتمام عمر شهرين وسنة أشهر بجرعة 0.5 سم، حقناً بالعضل بالعضلة الأمامية للفخذ الأيسر، بداية من يوم الإثنين الموافق 22/2/2021 بالإضافة للجرعة الحالية من نفس التطعيم عند إتمام أربعة أشهر.



ويُصبح جدول تطعيمات الاطفال في مصر 2021 الروتينية، متضمناً 3 جرعات طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام عمر شهرين وأربعة وستة أشهر.







































