وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم أنه كما هو الحال في المراحل السابقة، أطلقت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة نحو 7 آلاف و800 طن من المياه المعالجة على بعد حوالي كيلومترا قبالة الساحل عبر نفق تحت الماء اعتبارًا من 2 نوفمبر.

وأبقت الصين وروسيا على قيودها المفروضة على واردات المنتجات البحرية من اليابان منذ بدء عملية التصريف أغسطس الماضي.

وفي مراحل التصريف الأربع، التى ستكتمل العام المالي الحالي حتى مارس المقبل، تخطط شركة تيبكو لإطلاق نحو 31 ألفا و200 طن من المياه المعالجة من خلال نظام معالجة سائل متطور يزيل معظم المواد المشعة باستثناء التريتيوم.

ومن المتوقع أن تبلغ الكمية الإجمالية للتريتيوم المنطلق في البحر نحو 5 تريليونات بيكريل، أي أقل من ربع الحد السنوي البالغ 22 تريليون بيكريل.

وتهدف شركة تيبكو إلى التخلص من 1.34 مليون طن من المياه المجمعة في أكثر من ألف خزان في محطة الطاقة على مدى العقود الثلاثة المقبلة بعد تخفيفها بمياه البحر إلى واحد على 40 من مستوى تركيز التريتيوم المسموح به بموجب معايير السلامة اليابانية.