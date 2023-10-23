اليابان تعلن الانتهاء من المرحلة الثانية من تصريف مياه مفاعل "فوكوشيما"

وذكرت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) أنها أطلقت في الدفعة الثانية - التي بدأ تصريفها في 5 من أكتوبر الجاري - 7810 أطنان من المياه المعالجة من 10 خزانات بعد تخفيفها بكميات كبيرة من مياه البحر، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وأظهرت التحليلات اليومية لعينات المياه المأخوذة من 10 مواقع في البحر على بعد 3 كيلومترات من المفاعل، بلوغ الحد الأقصى لعنصر التريتيوم 22 بيكريل لكل لتر.. ويبلغ المستوى الذي حددته الشركة كشرط لتعليق الإطلاق 700 بيكريل للتر الواحد.

وتخطط شركة "تيبكو" للانتهاء من أربع دفعات لتصريف المياه خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس المقبل، وبدأت الجولة الأولى في أغسطس الماضي.

يذكر أن مفاعل "فوكوشيما" تعرض لانهيار جراء زلزال وتسونامي عام 2011.. وتتم معالجة المياه المتراكمة بالمفاعل لإزالة معظم المواد المشعة ولكنها لا تزال تحتوي على التريتيوم.