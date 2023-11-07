السجن 8 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد حسن منيع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، تامر محمد رياض، وعماد الدين حمدى ، وأيمن صلاح غباشى ، وعضوية مهاب العزب ، وكيل النائب العام ، ومحمد عبدالستار سكرتير التحقيق، بالسجن المشد 8 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمدينة طور سيناء.

تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 7 مايو 2023 قام المتهم "محمد.م.ف" 40 سنة، بمعاودة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بأنواعها على نطاق واسع، وبالكشف عن أرشيف سوابق المتهم، تبين أنه سبق ضبطه فى 5 قضايا متنوعة ما بين اتجار مخدرات، سلاح أبيض، تبديد ، سرقة مسكن ، تعاطى مخدرات.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1053 لسنة 2023 جنايات طور سيناء، وبالعرض على النيابة العامة، قرر عمر حسن وكيل نيابة طور سيناء، حبس المتهم 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد.

وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام لجنوب سيناء أحال القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 491لسنة 2023كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم أصدرت محكمة حنيايات جنوب سيناء حكمها المتقدم.