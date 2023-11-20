المشدد 13 سنة لعامل و10 سنوات لآخرين بتهمة سرقة شخص والاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ر.ش.ج"28 سنة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالسرقة، كما عاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبت المتهمين "ج.ف.ا"45 سنة عامل ونجله وع.ج.ف"22 سنة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بسرقة سيارة من المجنى عليه ع.ع.م" 63 سنة عامل بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم جرجا، حيث تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء توجهه إلى البنك لإجراء معاملة بنكية وبعد خروجه تمت سرقة السيارة الخاصة به بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وبعد إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزة الأول مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد الاتجار، كما عثر بحوزة المتهمين الثانى والثالث على سلاح ناري فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.