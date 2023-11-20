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الكرملين: بوتين يشارك فى قمة "بريكس عبر الفيديو الثلاثاء

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 05:16 م
الكرملين: بوتين يشارك فى قمة "بريكس عبر الفيديو الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة غير عادية لمجموعة "بريكس"، يوم الثلاثاء، عبر الفيديو لمناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
 
وجاء في بيان الكرملين "في 21 نوفمبر، سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة استثنائية لمجموعة بريكس (عبر الفيديو) لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
 
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الثقافي الدولي التاسع، بحدوث أشياء فظيعة في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا.
 
وقال بوتين: "في العالم ظاهرة واضحة للعيان وهي ادعاءات قوى محددة بالاستثنائية، بما في ذلك ثقافيًا، لكن المستقبل هو للتطور المتعدد الاتجاهات والتنوع".
 
 

 







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