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بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي..

الصحة: الإسعاف الطائر ينقل 12 طفلًا فلسطينيًا لمستشفى العاصمة الإدارية

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:21 م
الصحة: الإسعاف الطائر ينقل 12 طفلًا فلسطينيًا لمستشفى العاصمة الإدارية نقل الأطفال الفلسطينيين بالإسعاف الطائر
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه بناء على تقييم الوضع الصحي للأطفال المبتسرين القادمين من قطاع غزة، تم نقل 12 طفلا إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بواسطة «الإسعاف الطائر» وذلك بناء على توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الاثنين، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، إلى معبر رفح البري، وتم نقلهم إلى المستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.
 
حضانات
حضانات

نقل الأطفال
نقل الأطفال

نقل الحضانات
نقل أطفال فلسطين 

نقل المعدات عبر الإسعاف الطائر
نقل المعدات عبر الإسعاف الطائر

الإسعاف الطائر ينقل المعدات
الإسعاف الطائر ينقل المعدات

جانب من سيارات الإسعاف
جانب من سيارات الإسعاف

الإسعاف الطائر
الإسعاف الطائر

 







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