بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطنى.
وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية عبدالعزيز الشريف إلى سفارة سلطنة عمان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية لاتفيا إدجارز رينكيفيتش؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية.
وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبد الحميد إلى سفارة جمهورية لاتفيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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