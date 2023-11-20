وقال قائد الوحدة الثالثة في قوات "غورغور الخاصة" بالجيش الصومالي علي عغي- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الاثنين - "نفذنا عملية نوعية في قرية حاجي؛ أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر وقيادي في مليشيا "الخوارج"، كما تم إلقاء القبض على عدد من المسلحين".

وأشار القائد إلى أن الجيش الصومالي صادر الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت لدى المليشيات، وأن القوات الصومالية ما زالت تباشر مهامها في المنطقة.

يذكر أن قوات الجيش الصومالي نفذت بمختلف وحداتها عمليات أمنية خلال الأيام الماضية استهدفت أوكارًا للإرهابيين.