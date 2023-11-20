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الأرصاد: تكاثر السحب على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار بنسب متفاوتة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 09:26 ص
الأرصاد: تكاثر السحب على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار بنسب متفاوتة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار بنسب متفاوتة.
 
وأضافت هيئة الأرصاد، أن الأمطار تكون بنسب متفاوتة على مختلف المناطق لتكون متوسطة على (الإسكندرية و البحيرة وكفر الشيخ) وتغزر أحيانا على السواحل الشرقية.
 
وبالنسبة للقاهرة، أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الأمطار تقل حدتها كلما تقدمت للداخل لتكون خفيفة إلى متوسطة علي الدلتا ومدن القناة وخفيفة على القاهرة.
 
ويشهد اليوم الإثنين، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل لحد السيول على  شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجة مئوية.
 
وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.
 
 
 






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