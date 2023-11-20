تعرف على أرقام مخصصة للإبلاغ عن الحوادث أثناء هطول الأمطار

كتب عبد الرحمن سيد

تحسبا لسقوط أمطار بالطرق السريعة، تم نشر عددا من سيارات الإغاثة المرورية، وذلك بجميع أقسام الطرق بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتى تساعد قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث وهؤلاء بإمكانهم الاتصال بالرقم 01221110000.

ويشارك في هذا الشأن عددا من الأجهزة المعنية، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136 - 01155554444".

وتم تخصيص خطا ساخنا للإبلاغ عن أى معوقات مرورية وهو على 01205344444 فيما تم تخصيص غرف العمليات والخط الساخن للجيزة 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" مع التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار.

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس يوم الإثنين 20 نوفمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة تكون رعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 4 متر.