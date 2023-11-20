استمرار طرح السلع الغذائية بالأسواق ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

كتب مدحت وهبة

تنوع وزارة التموين والتجارة الداخلية مصادر استيراد رؤوس المواشي الحية بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، حيث تستورد من دول جيبوتى والسودان بعض الدول الأخرى، كذلك أيضا التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم المجمدة من دولة البرازيل في إطار حرص الحكومة على توفير المنتجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون من كافة السلع الغذائية واللحوم

وتطرح وزارة التموين اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 20 الى 25% بمنافذ المجمعات وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ، بالإضافة الى طرح المنتجات الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث تنفذ المبادرة للأسبوع السادس على التوالى ، كما قامت الوزارة بزيادة معدلات ضخ السكر فى المنافذ لتلبية احتياجات المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار فى الأسواق

وأكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية على استمرار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، وحرص أعضاء الغرفة على المشاركة في هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التموين والجهات المعنية من أجل تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بشأن توفير المنتجات الغذائية طوال الوقت، وأيضا توفير اللحوم والدواجن، وكذلك الاستعدادات لشهر رمضان الكريم وإنشاء معارض أهلا رمضان لطرح السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف أيمن العشري، أن اطلاق المبادرات الخاصة بطرح السلع الغذائية وأيضا المعارض في المناسبات مثلا " أهلا رمضان " تساهم بشكل كبير في الحد من آثار أزمة التضخم التي تعاني منها غالبية دول العالم والتي تؤثر بالسلب على الجميع، حيث تقوم الغرفة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في العمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ،مؤكدا ان الأسواق المصرية لم تشهد نقص في السلع الغذائية طوال الفترة الماضية ، نتيجة اتخاذ الدولة بتوجيهات القيادة السياسية خطوات استباقية في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة .

وقال اللواء محمود السعدني رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ "اليوم السابع "، انه خلال الفترة من يناير وحتى بداية نوفمبر 2023 استوردت وزارة التموين أكثر من 56 ألف رأس ماشية من دولة السودان من الكميات المتعاقد عليها، لطرح اللحوم الطازجة بسعر 220 جنيها كما يتم طرح اللحوم المجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو لافتا الى زيادة معدلات ضخ منتجات اللحوم والدواجن يوميا لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر كافة المنتجات للشركات التابعة بأسعار مخفضة من 20 الى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى .