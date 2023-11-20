ارتفاع أسعار النفط لتعزز مكاسبها وسط توقعات بخفض "أوبك+" للإمدادات

كتبت -مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط اليوم لتعزز من مكاسبها وسط توقعات بخفض مجموعة "أوبك+" للإمدادات على نحو أكبر بهدف دعم الأسعار التي تشهد تراجعًا منذ أربعة أسابيع بعد انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الحرب في قطاع غزة.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، ما يعادل 0.1% لتصل إلى 80.72 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات ليسجل 75.97 دولار للبرميل، بعد ارتفاعهما في الجلسة السابقة يوم الجمعة 4% وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ويتوقع توني سيكامور، المحلل لدى آي جي ماركتس، أن ترتفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 80 دولارًا للبرميل على خلفية احتمال إعلان أوبك+ عن تخفيضات أعمق في اجتماعهم المقبل على الرغم من أن الانخفاض إلى ما دون 72 دولارًا سيشجع الإدارة الأمريكية على إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي.

ويترقب المستثمرون، حدوث اضطراب في تجارة النفط الخام الروسي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث سفن أرسلت خام سوكول إلى الهند.