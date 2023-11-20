أسعار النفط تسجل 81.12 دولار لخام برنت و76.49 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 81.12 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.49 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار اليوم.

وشهدت اسعار النفط ارتفاعا ملحوظا، حيث أعلنت منظمة أوبك العالمية، عن وجود قفزة سريعة أسعار النفط العالمية فى تعاملات، الأحد، حيث ارتفعت أكثر من 4% من أدنى مستوى خلال أربعة أشهر.

وحقق المستثمرون الذين اتخذوا مراكز بيع قصيرة الأرباح، بينما قدمت العقوبات الأمريكية على بعض شركات شحن البترول الروسية.

وتواجه أوروبا شتاء 2023-2024 بثقة متجددة فى قدرتها على ضمان أمن الطاقة، على الرغم من المخاوف المتزايدة الناشئة عن خسارة روسيا باعتبارها واحدة من مورديها الرئيسيين للطاقة،ويرجع هذا الأمن إلى سلسلة من التدابير المنسقة والرؤية المستقبلية التى دفعت الاتحاد الأوروبى إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز مرونته فى مجال الطاقة.

وأثارت الأزمة فى أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية مع روسيا المخاوف فى جميع أنحاء أوروبا بشأن ضعف إمداداتها من الطاقة، لسنوات عديدة، كان اعتماد الاتحاد الأوروبى على واردات النفط والغاز الروسية يشكل قضية مثيرة للقلق، ولكن فى الآونة الأخيرة، أصبح الأمر أكثر إلحاحا. ومع ذلك، لم يظل الاتحاد الأوروبى سلبيا، واتخذ خطوات حاسمة لمواجهة هذه التحديات.

وكانت إحدى الاستراتيجيات الرئيسية هى تعزيز تنويع إمدادات الطاقة. لقد بذل الاتحاد الأوروبى قصارى جهده لتطوير طرق وبنية أساسية بديلة لواردات الطاقة، وبالتالى تقليل اعتماده على مصدر واحد للإمدادات ،وقد ساهم بناء خطوط أنابيب الغاز وتوسيع محطات الغاز الطبيعى المسال فى أوروبا فى هذا التنويع.

وكانت الاستثمارات فى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أيضًا جزءًا أساسيًا من استراتيجية الاتحاد الأوروبى. أن التحول إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة لا يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى فحسب، بل يساهم أيضا فى مكافحة تغير المناخ.

وقد زاد الاستثمار فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ فى جميع أنحاء المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم بذل جهود جماعية لتقليل الطلب على الطاقة من خلال تدابير كفاءة الطاقة وبرامج التوعية.