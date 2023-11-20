إطلاق قافلة طبية مجانية لمدة يومين بقرية ميت العز بميت غمر في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تبدأ مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، بتنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية ميت العز التابعة لمركز ميت غمر وذلك اليوم الإثنين ، ولمدة يومين وقد اعتمدت مديرية الصحة بالدقهلية خطة القوافل العلاجية، لشهر نوفمبر 2023، والتى تضم مختلف التخصصات الطبية، ويكون الكشف والعلاج خلالها مجانا.

وأوضح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن الخطة تضمنت إطلاق 4 قوافل طبية تستمر لمدة يومين فى مراكز ميت غمر، وجمصة وبلقاس، ودكرنس، مؤكدًا أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجا، والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

وأضاف أن القافلة الطبية ستكون فى قرية ميت العز التابعة لمركز ميت غمر يومى 20 و 21 نوفمبر، و أشار إلى أنه تم تنفيذ قافلة يوم 13 و14 بقرية الربيعة بمركز دكرنس، وسوف يتم عمل قافلة اخري يومى 27 و28 بقرية الجزائر التابعة لمركز جمصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة توفير كافة احتياجات المرضى من الأدوية والعلاج بالمجان، واستمرار تنظيم القوافل الطبية فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، والوصول بالخدمة الطبية والرعاية الصحية إلى المواطنين فى أماكن إقامتهم، وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.