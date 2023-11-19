شفط تجمعات مياه الأمطار بمدن وأحياء ومراكز محافظة الدقهلية.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلي ة، على التعامل الفوري لشفط مياة الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية، بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وأكد " مختار"، أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية، مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تواجد تجمعات امطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا على راحة المواطنين.

يذكر أنه قد تعرض عدد من مدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية صباح اليوم لسقوط الأمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة، وتم على الفور أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، باشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكز ونواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اليوم أعمال شفط تجمعات الأمطار بكل المناطق حتي يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كل الأنحاء.

هذا وقد أكد"مختار"، أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا إلى ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن،