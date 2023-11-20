إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص، بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي، على طريق دسوق فوه، وجرى نقل المصابين، لمستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي، على دسوق فو، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وعدد من رجال المرور، وجرى نقل المصابين، لمستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كلا من عبده محمد عبده، 38سنة، وميادة محروس،27سنة، وفاء محمد عبده، 28سنة، مصابون بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، كما أصيب محمد ابراهيم غزال، 12سنة، باشتباه كسر في القدم اليسرى، وياسر حسن الحاج، 44 سنة، باشتباه كسر في القدم اليسرى، والشحات فتح الله الشباسي، 47سنة، باشتباه كسر بالكتف اليسرى.