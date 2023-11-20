إصابة شخص إثر سقوط سيارة داخل ترعة المريوطية في أبو النمرس

كتب عبد الرحمن سيد

سقطت سيارة ملاكى بترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس، مما أسفر عن إصابة شخص ويتم البحث عن أى أشخاص اخرين ، وتم نقلهم للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفور تلقى بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية فى أبو النمرس و انتقل رجال الاسعاف إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، مما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، ونتج عنها إصابة شخص ويتم البحث عن أى أشخاص

تم نقل المصاب إلى المستشفى العام، ويتم أجراء عمليات البحث عن اى شخص مفقود وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.