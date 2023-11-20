اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 02:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة شخص إثر سقوط سيارة داخل ترعة المريوطية في أبو النمرس

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:10 م
إصابة شخص إثر سقوط سيارة داخل ترعة المريوطية في أبو النمرس سقوط سياره، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سقطت سيارة ملاكى بترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس، مما أسفر عن إصابة شخص ويتم البحث عن أى أشخاص اخرين ، وتم نقلهم للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
وفور تلقى بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية فى أبو النمرس و انتقل رجال الاسعاف إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.
 
وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، مما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، ونتج عنها إصابة شخص ويتم البحث عن أى أشخاص   
 
تم نقل المصاب إلى المستشفى العام، ويتم أجراء عمليات البحث عن اى شخص مفقود وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 






أمن الجيزة

حادث مرورى

ترعة المريوطية

أبو النمرس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة