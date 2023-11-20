إدانات متواصلة ضد هجوم إسرائيل الغاشم على مدرسة الفاخورة شمال غزة

وكالات

انتقدت السلطات الفنزويلية غارة إسرائيلية على مدرسة الفاخورة، قائلة إن المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين غير مقبولة.

وقالت الخارجية في بيانها: "تعرب حكومة جمهورية فنزويلا عن رفضها القاطع وإدانتها المطلقة للمجزرة التي ارتكبها الصهاينة الإسرائيليون في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، الواقعة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، صباح اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص معظمهم من الأطفال".

كما استنكرت سلطنة عُمان، الأحد، استمرار الهجمات العسكرية غير المبررة لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المذبحة المروّعة والوحشية التي استهدفت مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، والتي أسفرت عن استشهاد مدنيين نازحين من شمال قطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن تعازيها لأسر الشهداء، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، مثمنة صمود الشعب الفلسطيني الباسل في وجه الظلم والعدوان والاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، في ظلّ انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجددت الوزارة دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عملية وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل لوقف عدوانها والجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين مع ازدرائها وتجاهلها للنفس البشرية وكرامة الإنسان وانتهاكها السافر لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى استمرار فرضها للحصار غير الإنساني على قطاع غزة، وحرمان السكان من الضروريات المعيشية الأساسية بما في ذلك الوقود والماء والغذاء والدواء.