أهالى حوض صبيح بالخانكة يشكون طفح الصرف الصحى.. والمحافظ يرد

القليوبية إبراهيم سالم

أرسل عدد من أهالى حوض صبيح الوسطانى بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، إلى "اليوم السابع"، يشكون من طفح الصرف الصحى بالمنازل فى المنطقة، بسبب عدم وجود صرف حكومى واعتماد الأهالى على الصرف الصحى بنظام الوصلات ما أدى إلى انتشار الصرف فى الشوراع والمنازل.

وبالتواصل مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أوضح أن المنطقة خارج الحيز العمرانى الجديد، وسوف يتم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى المرحلة الثانية، والتى ستشمل قرى مراكز طوخ والخانكة وقليوب.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالى 9 وحدات محلية، و36 قرية و148 عزبة، بإجمالى 770 مشروعا بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه تقريبا، حيث وصلت محافظة القليوبية حتى الآن للمركز الثالث بين جميع محافظات الجمهورية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%.

كما أن المرحلة الثانية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ستستهدف تنفيذ المشروعات بقرى مراكز طوخ والخانكة وقليوب، وجارى الانتهاء من أعمال حصر المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.