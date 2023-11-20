أضرار نقص أوميجا 3 فى جسمك.. أبرزها آلام والتهابات المفاصل

كتبت إيناس البنا

الأحماض الدهنية أوميجا 3 هي دهون غير مشبعة تلعب دورًا ضروريًا للجسم، بداية من صحة القلب حتى وظائف المخ، عندما تحصل على كميات كافية منها يمكن أن يؤدي ذلك إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.

أضرار نقص أوميجا 3 بالجسم وفقًا لموقع "onlymyhealth" نعرض فيما يلي بعض الآثار المحتملة لنقص أحماض أوميجا 3 الدهنية:

مضاعفات القلب والأوعية الدموية تساهم أحماض أوميجا 3 الدهنية، في صحة القلب والأوعية الدموية من خلال المساعدة في تنظيم ضغط الدم، وتقليل مستويات الدهون الثلاثية، ومنع تكوين جلطات الدم، لذا قد يؤدي نقص أوميجا 3 إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ومضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى.

صحة المخ والدماغ تساعد أحماض أوميجا 3 فى منع التدهور المعرفى وتعزيز صحة الدماغ ومشاكل الذاكرة وخطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر. منع خلل الجهاز المناعي تتمتع أحماض أوميجا 3 الدهنية بخصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تنظيم الاستجابة المناعية للجسم، قد يؤدي نقص هذه الأحماض الدهنية إلى فرط نشاط الجهاز المناعي، مما يساهم في الالتهاب المزمن وزيادة التعرض للحالات الالتهابية.

آلام والتهابات المفاصل يمكن أن تساعد أوميجا 3 في تقليل الالتهاب في المفاصل وتخفيف الأعراض المرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي مشاكل الجلد تلعب أوميجا 3 دورًا في الحفاظ على صحة الجلد من خلال دعم أغشية الخلايا وتنظيم الالتهابات، وقد يؤدي النقص إلى جفاف الجلد أو الأكزيما أو مشاكل جلدية أخرى.