أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 20-11-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 20-11-2023.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: مصر للفنادق، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وجولدن تكس للأصواف، وأم بي للهندسة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وجلاكسو سميثكلاين، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، والعامة للصوامع والتخزين.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.046 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.12%، والعرب على 9.5%، واستحوذت المؤسسات على 27.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 293.9 مليون جنيه، 99.2 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 103.7 مليون جنيه، 330.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 24760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 29814 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 10542 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 7155 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 5766 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.32%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 72.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.18%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.95%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 139.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.29%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 59.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.53%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 194.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.19%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.345 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.25%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 16.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.14%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 1.013 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.