وزير الأوقاف: فى الوقت الذى يجب أن نتحد نجد من يوجهون السهام نحو أوطانهم

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في الوقت الذي يجب أن تتحد فيه جهودنا لمجابهة المخاطر التي تهدد دولنا ومنطقتنا وتفتك بالشعب الفلسطيني الأعزل نجد بعض من طمست بصائرهم أو باعوا أنفسهم بثمن بخس يوجهون السهام نحو أوطانهم معلنين بتبجح عن عمالتهم وخيانتهم لأوطانهم وقضايا أمتهم " والله من ورائهم محيط ".

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، لقد آن لنا أن نعرف من معنا ومن علينا ومن يتعامل بإنسانية حقيقية ومن يدعي إنسانية زائفة ، ويجب ألا نخدع أنفسنا ولا نسمح لأحد أن يخدعنا أو يخادعنا بعد كل هذه المعاناة آلتي يواجهها الأطفال والنساء دون اعتبار لمآسيهم.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف، أحيي صمود الفلسطينيين في وطنهم وإيثار الموت فيه على التهجير القسري وتصفية قضيتهم والتهام الاحتلال الإسرائيلي ما تبقى من أرضهم الموت في سبيل الوطن شهادة وهو شيمة الكبار الذين يأبون الضيم ولو كان ثمنه حياتهم .

وتابع: أن ما يحدث في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية فأين ضمير العالم ومؤسساته الدولية والحقوقية والإنسانية وما قيمة أي مؤسسة إنسانية لا ترفع صوتها عاليا ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

كما وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،رسالة إلى حكماء العالم ومؤسساته الدولية ؛مؤكدًا أن إغاثة المنكوبين أمر إنسانى عظيم لكن أعظم منه الإحساس بنكبتهم ووقف كل ما يزيد منها أو يؤذى إليها فلنعمل معا على وقف آلة الحرب والدمار وإحلال السلام العادل للجميع قبل فوات الأوان.

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه يجب أن نسجل وباعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه أوقف بحزم وحكمة مخطط صفقة القرن بما يحافظ على أمننا القومى والعربى معًا.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق، تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم من الأوقاف المصرية فى إطار مساعدات الدولة المصرية لأهالى غزة.