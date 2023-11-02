وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في بيان لها اليوم،أن هذه الجولة تأتي في إطار التنسيق الدبلوماسي المستمر والوثيق مع شركاء فرنسا الرئيسيين في الشرق الأوسط.

وتهدف هذه المشاورات الإقليمية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة ومستدامة، وبحث سبل تلبية احتياجات السكان المدنيين في غزة، والعمل بحزم وإصرار على تجنب اتساع رقعة الصراع ، وتحديد سبل استئناف عملية تؤدي إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وهذا الاقتراح الأخير يشكل شرطا ضروريا لتحقيق سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي تهتم به فرنسا مع شركائها الإقليميين، وفق بيان الخارجية.

