وزارة التعليم توجه بتنفيذ أعمال التقييم بالمدارس الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات

كتب محمود طه حسين

أرسلت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالى، لطلاب التعليم الفنى بالمدارس الفنية، وفى ضوء التدريبات التى تمت للمرشحين على أعمال التحقق الداخلي، يتم تكليف المسئولين عن مهام التحقق الداخلى لأعمال التقييم بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات وفقاً لكل نوعية للعام الدراسى الحالى و لا يتم قبول أية اعتذارات إلا من خلال مدير المديرية.