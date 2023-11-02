والد أحد الجرحى الفلسطينيين: تنفست الصعداء بعد وصولنا أرض مصر من أهوال الحرب.. فيديو

العريش - محمد حسين

"نعيش أهوالا من الحرب لا توصف".. هكذا عبر "خالد عيد قديح" عن حال أهل غزة، وما يدور على أرضها من حرب ابنه "وائل" أحد ضحاياها.

"خالد" الذى يبلغ من العمر 55 عاما، ويرافق ابنه فى رحلة تلقيه العلاج فى مصر بمستشفى العريش العام قال لـ اليوم السابع، انه تنفس الصعداء بعد وصوله أرض مصر قادما من أهوال الحرب فى غزة.

أضاف أن ابنه أصيب فى قصف منزل كان يسير بجواره، ونقل للمستشفى وانقطع به تواصلهم حتى تم التوصل إليه ونقله فى اليوم الثانى للمستشفى وحالته الصحية صعبة، وتبين إصابته فى عينيه وكسور وشظايا منوعة.





وقال إنه تم تقديم المتاح من العلاج ولكن حاجته للعلاج وغيره تفوق إمكانيات المستشفيات وكان من نصيبنا أن يتم تحويله لمصر لتلقى العلاج.

وفى وصفه للوضع فى قطاع غزة قال انهم يعيشون أوضاع يصعب وصفها حيث لا يوجد متر امان يمكنهم أن يسكنوا فيه والحصول على "الخبز" فيه مشقة كبيرة والوقوف طوابير، وامام الافران نجلس من الفجر حتى العصر للحصول على عدد قليل من الارغفة، فضلا عن معاناة الحصول على المياه إذا ما توفرت يكون التزاحم عليها شديد.

وقال إنه بعد وصوله بأبنه مرافقا له وهو يتلقى العلاج بمستشفى العريش العام وجد كل الاهتمام والرعاية والاحترام والتقدير، ويتسابق الجميع فى خدمتهم.