هيئة تنشيط السياحة تفتتح معرض تراث مواصلات الإسكندرية "إسكندرونا السنوى"

الإسكندرية أسماء على بدر

شاركت الهيئة المصرية للتنشيط السياحى ، في معرض تراث محطات ومواصلات الإسكندرية، ضمن فعاليات افتتاح معرض "إسكندرونا السنوي"، وذلك اليوم بمركز الجيزويت الثقافي، بالتزامن مع احتفالية أيام التراث السكندري.

وأشادت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، بفكرة المعرض التراثي عن تاريخ وسائل المواصلات في محافظة الاسكندرية بأن مثل هذه الأفكار المتجدده والتي تسلط الضوء على تراث الإسكندرية المتنوع هي وسيله هامة وضرورية لمزيد من سبل التنشيط السياحي لعروس البحر المتوسط.

وأشارت "العرجاوي"أن وسائل المواصلات لها دور هام في التنشيط السياحي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكما نعرف أن ترام الإسكندرية أيقونة المواصلات السكندرية وأقدم خط ترام في مصر وواحد من أهم المؤثرات الإيجابية السياحية بمراحل تطويره المختلفه، ليعد مصدر جذب للسياح لتنفيذ رحلة سياحية والتجول بشوارع المدينة بمسار طولي للمدينه بأكملها، للتعرف على تاريخ المدينة قديما وحديثا، المتمثل في كل شىء بدءا من أسماء محطات الترام والتي تعكس تاريخ للسير الذاتية لأشخاص عاشوا على أرضها، أو من الإنتقال بين مختلف الأحياء والمباني التراثية والأثرية القديمة.

وواصلت، أن لأهمية وسائل المواصلات في التنشيط السياحي خصصت الدولة المصرية أكثر المتاحف إختلافا ليضاف للخريطة السياحية وهو متحف السكة الحديدية واحدا من أعرق وأقدم متاحف النقل والمواصلات في العالم، والذي تم إفتتاحه عام 15 يناير 1933، ليفتح من جديد بعد إنهاء فتره ترميمه وتطويره في عام 2016، ليضاف على الخريطة السياحية ويتعرف زوار المتحف من خلاله على مراحل تطور السكك الحديدية وتطور هياكل عرباتها ومركباتها مع إختلاف الفقرات الزمنية، وهي فكره تطويرية قابلة للتنفيذ والتكرار لأهمية الدمج بين علاقة وسائل المواصلات وتاريخها بالتنشيط السياحي.

و أكملت، أن كلما تمهدت وسائل المواصلات والنقل الخارجية والداخلية كلما دعم هذا تنشيط السياحة بمختلف أنواعها من خلال قطاعات النقل المختلفة لتعد وسيله مؤثرة في رفع نسبة الأمن والأمان للأفواج السياحية وتقليص زمن الرحلات السياحية مما يسهل وصول السياح لوجهاتهم السياحية براحة وبسلام.

وحرصت مدير عام الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بالإسكندرية على تكريم الفنانين المشاركين في معرض تراث محطات ومواصلات الإسكندرية لدعمهم وتشجيعهم على الاستمرار وإبتكار مزيد من الأفكار الإبداعية التي تدعم وتنشط السياحة السكندرية.