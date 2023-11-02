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هل يشترط تكرار جرعة لقاح الأنفلونزا بنفس الموسم لتحسين المناعة؟.. الصحة تجيب

الخميس، 02 نوفمبر 2023 09:29 ص
هل يشترط تكرار جرعة لقاح الأنفلونزا بنفس الموسم لتحسين المناعة؟.. الصحة تجيب الأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الاشخاص ليسوا بحاجة إلي تكرار جرعات لقاح الأنفلونزا لتحسين المناعة .

وأضافت أن لقاح الإنفلونزا آمن ولا يمكن أن يصيب بالمرض وتابعت وزارة الصحة : اذا شعر الشخص الذى تم تطعيمة بألم أو حمى بسيطة فذلك رد فعل طبيعى للجهاز المناعى على اللقاح ولا يستمر إلا يومين بحد أقصى .

وبحسب وزارة الصحة والسكان فان الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل:

1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات

 

2- كبار السن

 

3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية

 

4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة

 

5- العاملين بالمجال الطبى

 

6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

 

منشور وزارة الصحة
منشور وزارة الصحة

 

 






وزارة الصحة

الانفلونزا

لقاح الانفلونزا



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