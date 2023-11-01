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وزارة الصحة تشدد على أهمية لقاح الأنفلوانزا وتؤكد: لا يسبب المرض

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 09:06 ص
وزارة الصحة تشدد على أهمية لقاح الأنفلوانزا وتؤكد: لا يسبب المرض انفلوانزا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت  وزارة الصحة والسكان إنه غير صحيح تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالمرض، مؤكدة أهمية الحصول على التطعيم .
 
وأضافت أن لقاح الإنفلونزا آمن ولا يمكن أن يصيب بالمرض وتابعت وزارة الصحة : اذا شعر الشخص الذى تم تطعيمة بألم أو حمى بسيطة فذالك رد فعل طبيعى لاجهاز المناعى على اللقاح ولا يستمر إلا يومين بحد أقصى .
 
وبحسب وزارة الصحة والسكان فان الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: 
 
1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات 
 
2- كبار السن 
 
3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية 
 
4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة 
 
5- العاملين بالمجال الطبى
 
6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.
 
 
الصحححة
 
 
 
 






وزارة الصحة

لقاح الانفلونزا

الانفلونزا



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