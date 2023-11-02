نصائح للوقاية من الفتق السرى عند الكبار.. منها عدم إهمال الإمساك دون علاج

كتبت مروة محمود الياس

الفتق السرى أحد أهم المشكلات التي يعانى منها الكبار والصغار، والفتق السرى عند الكبار، هو حالة تنتج عن خروج الأمعاء من فتحة السرة للخارج بسبب نتوء السرة للخارج، ويمكن في الكبار التعايش مع الفتق السرى دون اجراء الجراحة طالما لا يسبب مشكلات لصاحبه مثل الآلام المتكررة، مشاكل في الهضم والشعور بالقئ والغثيان، وطالما لا يعانى المريض من انتفاخ في البطن، ولكن فرص حدوث مضاعفات عالية لأنه في أية لحظة قد يتضاعف الفتق لأى سبب، لذا ينصح بالمتابعة الدائمة لحالة الفتق السرى، فضلا عن أهمية عدم إهمال أي نوع من الألم أو الأعراض المرضية في حال حدوثها، والعرض على المختص فورا.

وينصح الدكتور منتصر الكتبى أستاذ الجراحة العامة أطفال طب القاهرة، بعدة خطوات هامة، للوقاية من الفتق، والوقاية من تفاقم حالته إن وجد، محذرا من مجموعة من العادات الخاطئة والممارسات غيرالصحية التي قد ينتهجها الشخص وتسبب له مشكلة بالفتق، أو تتسبب له في الإصابة به ومنها :