نتنياهو: القوات الإسرائيلية توغلت فى أطراف مدينة غزة

كتب أحمد عرفة

قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية توغلت فى أطراف مدينة غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أصدر ملتقى دعاة فلسطين، اليوم الخميس، فتوى بضرورة دفن جميع الشهداء الفلسطينيين في غزة دون انتظار التعرف عليهم، مؤكدين أن بقاءهم سيسبب كارثة صحية على الأحياء بسبب التغيرات التي تطرأ لعدم القدرة على الحفاظ عليهم لتكدسهم وانقطاع الكهرباء.

وأكد دعاة فلسطين أن الفتوى تأتي بناء "على ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد الإجرام الصهيوأمريكي وحلفائهم، وزيادة ارتقاء الشهداء، والكثير منهم مجهول الهوية، وتكدس ثلاجات الموتى والخيام وممرات المستشفيات بهم، ومع انقطاع الكهرباء وحالة الجو والأوضاع البائسة في قطاع غزة.