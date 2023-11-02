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فتوى فلسطينية عاجلة لدفن شهداء العدوان.. ومخاوف من "كارثة صحية"

الخميس، 02 نوفمبر 2023 05:11 م
فتوى فلسطينية عاجلة لدفن شهداء العدوان.. ومخاوف من "كارثة صحية" إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب
كتب أحمد جمعة

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أصدر ملتقى دعاة فلسطين، الخميس، فتوى بضرورة دفن جميع الشهداء الفلسطينيين في غزة دون انتظار التعرف عليهم، مؤكدين أن بقاءهم سيسبب كارثة صحية على الأحياء بسبب التغيرات التي تطرأ لعدم القدرة على الحفاظ عليهم لتكدسهم وانقطاع الكهرباء.

 

وأكد دعاة فلسطين أن الفتوى تأتي بناء "على ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد الإجرام الصهيوأمريكي وحلفائهم، وزيادة ارتقاء الشهداء، والكثير منهم مجهول الهوية، وتكدس ثلاجات الموتى والخيام وممرات المستشفيات بهم، ومع انقطاع الكهرباء وحالة الجو والأوضاع البائسة في قطاع غزة.

 

بدورها، أعلنت الفصائل الفلسطينية فى غزة استهداف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة.







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