نائب محافظ سوهاج يشهد مراسم صلح عائلتى "آل عارف" و"آل عوض" بعوامر العسيرات

ونقل "القاضي"، تقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، مؤكدا على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب والخلافات والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار، متمنيا أن تصبح محافظة سوهاج خالية من الخصومات الثأرية في القريب العاجل.

وتمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بتقديم القودة "الكفن"، بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعا.