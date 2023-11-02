نائب محافظ سوهاج يشهد مراسم صلح عائلتى "آل عارف" و"آل عوض" بعوامر العسيرات

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ؛ لحضور مراسم الصلح بين عائلتي "آل عارف" و"آل عوض"، وذلك بقرية "عوامر العسيرات" التابعة للوحدة القروية بـ"أولاد حمزة" مركز المنشاة، بحضور اللواء محمد مصطفى أمين عام حزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاة، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.
ونقل "القاضي"، تقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، مؤكدا على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب والخلافات والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار، متمنيا أن تصبح محافظة سوهاج خالية من الخصومات الثأرية في القريب العاجل.
وتمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بتقديم القودة "الكفن"، بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعا.
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