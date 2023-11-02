تعليم سوهاج: لم نحدد حتى الآن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن المديرية لم تتخذ قررا حتى الآن بنظام الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2023/2024 وأنه سوف يتم عقد اجتماع مع الجهات المختصة بالمديرية من أجل تحديد الآلية التى سيتم اتباعها طبقا لما يتماشى مع احتياجات وإمكانيات المديرية.

يذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه المديريات التعليمية، بإعلان طبيعة وشكل الامتحان للطلاب وما إذا كان سيتم عقد الاختبارات بنظام البوكليت أو مثل العام الماضى من خلال ورقة أسئلة وأخرى إجابة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن تقييم الطلاب بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة يتم وفق اختبارات تعقد نهاية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادي، وامتحان موحد نهاية العام الدراسى لطلاب الثانوية العامة " الصف الثالث الثانوي" مشددة على أنه لا اختبارات شهر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وتعقد اختبارات الشهر لطلاب النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي.