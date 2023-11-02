منسق الأمم المتحدة للسلام يرحب بجهود مصر تجاه مصابى غزة

كتبت : هند المغربي

رحب تور وينسلاند منسق عملية السلام في الشرق الأوسط بقرار مصر استقبال مرضي وجرحي فلسطينيين من غزة عبر معبر رفح للحصول على العلاج في عدد من المستشفيات المصرية، بالإضافة الي عبور حوالي 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية وكذلك موظفي الأمم المتحدة، مؤكدا انها خطوة مهمة في "الاتجاه الصحيح"، مضيفا " نحتاج جميعا إلى البناء عليها".. جاء ذلك وفق تدوينه له علي موقع التواصل الاجتماعي " X "

وأعرب منسق عملية السلام في الأمم المتحدة عن تقديره بجهود مصر بالتعاون والأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية، لافتا الي انه لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بمواصلة عملها المكثف للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر ضعفا في غزة.

وكانت كاميرا القاهرة الإخبارية رصدت وصول عدد من حاملى الجنسيات المزدوجة إلى مصر عبر معبر رفح البري.، ورصدت ، اصطفاف عدد من سيارات الإسعاف تمهيدا لاستقبال الجرحى والمصابين ونقلهم الى مستشفيات الشيخ زويد ورفح والعريش.

وقال تقرير القناة إن هناك دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين يصلون اليوم إلى مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج بمستشفيات مصرية، كاشفا عن دخول 30 سيارة إسعاف إلى منفذ رفح تأهبًا لاستقبال الجرحى والمصابون ونقلهم إلى مستشفيات "العريش - الشيخ زويد - بئر العبد".

كانت وزارة الخارجية، أعلنت استعداد مصر، لاستقبال وإجلاء 7000 مواطن أجنبى من 60 جنسية من قطاع غزة.

وأشار مراسل القناة، إلى أن اليوم سيشهد زخمًا كبيرا داخل منفذ رفح البري، كاشفا عن تجهيز نحو 100 شاحنة تحمل مساعدات لنقلها إلى الأشقاء في غزة، حيث تجرى الآن إنهاء الإجراءات الخاصة بدخول هذا العدد.