وقالت القناة "السابعة" الإسرائيلية "إن المستوطن قُتل جراء إطلاق نار استهدف سيارة على طريق سريع، ما أدى إلى انقلابها في مُحافظة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية ".

وتشهد "طولكرم" منذ فترة اقتحامات عديدة يتخللها اعتقالات من قبل جيش الاحتلال.. وأضافت القناة أن جيش الاحتلال أغلق الحواجز العسكرية على الطرق السريعة لمطاردة مُنفذى العملية.