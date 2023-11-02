مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح لتقوية جهازك المناعى وحمايته من الفيروسات

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور عبد العظيم الحفني أستاذ المناعة في كلية طب عين شمس، أن هناك العديد من الحيل والنصائح التي يجب القيام بها خلال تقلبات الطقس للحفاظ علي جهازك المناعي وتقويته للحد من الإصابة بالفيروسات والبكتيريا الضارة، لافتا أن فصل الخريف من الفصول التي يزداد فيها نشاط الأمراض التنفسية.