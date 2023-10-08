تقلبات الطقس.. نصائح لتقوية الجهاز المناعي وحمايته من الأمراض

كتبت فاطمة ياسر

"يوم برد ويوح حر"هذا ملخص الطقس هذه الأيام، حيث أنه في الصباح يكون الطقس مائل للحرارة ومساءا يكون بارد، ولذا يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والعديد من الأمراض المناعية، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز النصائح لتقوية الجهاز المناعي ، وفقا للدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في المنصورة.

فمع بداية الخريف واقتراب الدخول على الشتاء، تزداد حالات الإصابة بأدوار البرد، والإنفلونزا الموسمية، نظرا لبرودة الطقس، وضعف قدرات الجهاز المناعي.

وهناك العديد من الأطعمة الصحية والجيدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وتقلل الإصابة بأمراض تقلبات الطقس، ومنها:

-عليك الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بـ "فيتامين سي، وفيتامين E، وفيتامين د، وفيتامين أA"، فهما من العناصر الغذائية المهمة والتي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، ومن هذه الأطعمة الجوافة،والبطاطا، والليمون، واليوسفي، والحليب كامل الدسم، والزبدة، واللبن والبيض.

وحث الطبيب علي ضرورة تناول هذه الأطعمة بشكل دائم، والهدف الحصول علي صحة جيدة ومناعة قوية، خالية من الأمراض، ولذا قسم الأطعمة السابق ذكرها علي مدار اليوم بحيث أنك تصبح أخذ لجميع العناصر المهمة للحسم.

مع ضرورة ممارسة التمارين الرياضية باستمار، فيمكنك المشي يوميا نصف ساعة ، ولذا عليك القيام بهذا الأمر باستمرار.