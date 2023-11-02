مطلق لمحكمة الأسرة: "طليقتى اقتحمت المنزل وضربت زوجتى وطفلتى وسرقت مصوغاتها"

كتبت أسماء شلبي

أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالدخول بالقوة لمنزله أثناء غيابه وتعديها علي زوجته وطفلته وسرقة مصوغات ذهبية، وقدم مستندات تفيد ارتكابها للواقعة مرفقة بتسجيلات كاميرا المراقبة، ليؤكد:" طليقتي منذ زواجي تلاحقني بالتهديدات وترفض الكف عن التسبب لي بالمشاكل".

وتابع الأب لطفلين:" طلقتها منذ 5 سنوات وتزوجت وأنجبت طفلة، وخلال تلك المدة لم أقصر في حقوقي أطفالي ودوامت علي سداد نفقات شهرية تتخطي الـ 20 ألف جنيه، وللاسف مطلقتي رفضت الكف عن إيذائي وواصلت الإساءة إلى ومحاولة دفعي لتطليق زوجتي الحالية ".

وأشار الأب:" طليقتي لا تصلح كأم لتربية الأطفال شهرت بسمعتي وفضحتني، وكادت أن تتسبب بانفصالي عن زوجتي بسبب غيرتها وذلك طمعا في أموالي، ورفضت كافة الحلول الودية لتتركني في حالي رغم انفصالنا، وتحايلت بالشهود الزور لإلحاق الأذي بي في محاولة منها للحصول علي نفقات غير مستحقة، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.