مشروعات تطوير كورنيش النيل بأسوان.. واجهة سياحية ونقلة حضارية لتطوير المواقع السياحية

أسوان- صلاح المسن

تتواصل الجهود للأعمال الجارية، بمشاريع تطوير كورنيش النيل بمدن محافظة أسوان، في مقدمتها مدن أسوان وادفو و أبو سمبل، فمشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، الذي يجري تنفيذه بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 40 %، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والأثار، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع ، وذلك ضمن الرؤية المتكاملة بشأن خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التى تشهدها مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان .

وفي مدينة ادفو تم إستكمال المرحلة الثانية لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو.

والممشى السياحى لمدينة ادفو، بمحافظة أسوان، المطل على نهر النيل، وتطوير الواجهة النيلية لمدينة إدفو ،من أفضل المواقع على مستوى المدينة، حيث يعد متنفسًا ومتنزها جديدًا لاهالي وراود المدينة والسياح زوار الفنادق العامة، وتساهم الأعمال في تسيير الحركة المرورية وخدمة الحركة السياحية وكونها متنفسا حضاريا للأهالي والزائرين فضلا عن أنها تستخدم للاستراحة ولقضاء، اوقات سعيدة للراحة والانتظار وليشعر المواطن بما تقدمه له الدولة المصريةمن مشروعات في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية .

ومشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان بطول 2 كيلو متر، تم الإنتهاء منه بالكامل والتشطيبات النهائية والمتمثلة في تركيب المقاعد والبرجولات ودهان الأسوار

ويضُم الممشى السياحى لمدينة ادفو، المظلات الموزعة بطول الممشي، بجانب الأشجار والإضاءة المميزة والإضاءة الحديثة والانترلوك. وأعمال التطوير تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين بحيث يمكن للمواطنين رؤية النيل مباشرة وكذلك تم تطوير سور الممشى. و أعمدة الإضاءة بالممشى السياحى تحمل الطابع الديكورى التراثى، وكذلك كراسى الجلوس.

وفي مدينة أسوان، يجري تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان، بطول 4 كيلو متر ، ومشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم يضم ثلاثة، مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات ومقاعد مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة مما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الإستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان لتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى .

تم إفتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان.

ففي مدينة أسوان، فقد تم إفتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان.ومشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة أسوان، يندرج ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعروس المشاتى.

وأصبح ممشي أهل مصر بكورنيش النيل القديم، مكاناً جاذبا المواطنين، ومشروع ممشى أهل مصر هو أكبر مشروع لتطوير الكورنيش منذ إنشائه في عام 1964، والمرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصربكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بدءاً من حديقة فريال بمدينة أسوان، وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كيلو متر، من إجمالى 4 كيلو متر مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجارى، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كيلو متر.

وتم افتتاح مرحلة من ممشي أهل مصر يونيو الماضي مما اتاح الفرصة للتنزه لمواطنى محافظة أسوان، وزائريها من المصريين والأفواج السياحية، وشهدت هذه المرحلة تركيب 27 عامود إنارة ديكورى فى القطاع الجنوبى من حديقة فريال إلى مسجد النصر، مع إزالة الأعمدة القديمة، وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة، ودهانه باللون الذهبى، وأيضاً تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال ، وكذا تركيب الأكسسوارات الكهربائية للبرجولات، فيما تم توزيع و تثبيت سلات المهملات ، وفي القطاع الأوسط من مسجد النصر وحتى مول بلازا، فتمت أعمال الإزالات للأرضيات القديمة وفك البرجولات والمقاعد القديمة، مع تركيب البلدورة والأرضيات الجرانيت ، والتأسيس لأعمال الكهرباء ، فى حين جارى الإنتهاء من أعمال صب قواعد أعمدة الإنارة بالقطاع الشمالى ، وإنهاء الملاحظات من نادى كيما إلى عمارات سما أسوان ،و تم الإنتهاء من أعمال دهانات بلدورات أحواض الزراعة فى الجزيرة الوسطى من نادى كيما حتى حديقة فريال مع قص وتهذيب النباتات المزروعة بالأحواض، وفى نفس المشروع تم الإنتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالى 50 محل وبازار وكافتريا ومطعم بالمستوى الثانى، وعمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات، وجارى كذلك الإنتهاء من أعمال الخوازيق المائية فى المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجى .

ومشروع ممشى أهل مصر، يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كيلو متر وهذا المشروع يعتبر نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة، وخاصة أنه يضم تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كيلو متر .

وتجدر الاشارة، الي أن المستوى الثانى لممشى أهل مصر، سيضم 48 محل وكافتيريا وبازار، علاوة على 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى ، فضلاً عن تحويل تراكى البواخر السياحية والشراع ومراكب الماتور إلى مراسى الكورنيش الجديد لإفساح المجال أمام المواطنين والزائرين للإستمتاع بالبانوراما الجمالية وسحر الطبيعة لنيل أسوان.

وروعى توفير كافة معايير الأمان للمشى الزجاجى، الذى سيتم تركيبه فى المستوى الثالث لمشروع ممشي أهل مصر، وتلافى أى ملاحظات ظهرت فى مشروعات مماثلة من قبل داخل وخارج مصر، مع تقليل المساحات الممنوحة لموقع العمل فى المستويين الثانى والثالث لمشروع ممشي أهل مصر، على كورنيش النيل لتحقيق الإنسايبية فى الحركة المرورية للمركبات، وأيضاً حركة المشاه، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية .



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من الأعمال (3)



جانب من الأعمال (4)



جانب من الأعمال (5)



جانب من الأعمال (6)