وقال مُصلون في المسجد إن المستوطنين اقتحموه من باب المغاربة وتجولوا في باحته وأدوا طقوسًا تلمودية في محيط مُصلى الرحمة.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في مُحيط المسجد الأقصى.

وينفذ المُستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

