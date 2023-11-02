مراسل «إكسترا نيوز» فى رفح: استعدادات لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين

كتب أحمد عرفة

قال عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز»، إننا في انتظار دخول دفعة جديدة من المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف في انتظار لحظة أن يُؤذن لها بالدخول إلى الجانب الآخر من معبر رفح، ومجهزة بأطقم من المسعفين والأطباء، ويتم الكشف الأولي على المصابين لتحديد أي المستشفيات التي سيتم نقلهم إليها.

وأضاف مراسل «إكسترا نيوز» أن على الجانب الآخر، هناك أول سيارة تخرج من دفعة المساعدات التي وصلت بالفعل الى قطاع غزة وموضوع عليها علم فلسطين بعد أن تفريغ حمولتها.

وتابع «من المنتظر اليوم أن تكون هناك دفعة جديدة من هؤلاء الجرحى والمصابين، يتم نقلهم إلى الجانب المصري، وبالحديث عن الأجانب سواء كانوا موظفين في المنظمات الدولية أو مزدوجي الجنسية، فعلى بعد أمتار هناك عدد كبير من السيارات التي تحمل العلامات الدبلوماسية، حيث إنها تابعة لعدد من السفارات الدولية لدى القاهرة، كما أنها في انتظار لحظة عبورها ثم الانتقال بها جوًا عبر مطار العريش أو برًا إلى القاهرة».