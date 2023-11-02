مدينة الأقصر تستعد لموسم الشتاء بمراجعة وصيانة السيارات والمعدات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، العمل فى مراجعة السيارات والمعدات فى كافة الأحياء لإجراء الصيانات اللازمة لها مع دخول فصل الشتاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، إلى رؤساء المراكز والمدن، بشأن الوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وإجراء جميع الصيانات اللازمة للمعدات الهندسية والإغاثية، لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية فى الميدان.

وفى هذا الصدد تفقد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر يرافقه أيمن حسين رئيس حى وسط، المعدات الهندسية التابعة للحى، وجارى مراجعة السيارات والمعدات بجميع الأحياء تباعاً، وعمل الصيانة اللازمة لها بصفة مستمرة، حيث أشاد رئيس مدينة الأقصر بجهود منطقة حى وسط لرفع كفاءة المعدات بها بصفة مستمرة وظهورها بالمظهر المشرف كما وجه بتحفيز إثنان من مسؤولى التشغيل بالمنطقة وهم (محمد محمود محمد الأنور - متى كامل سيدهم)، وذلك بصرف مكافأة لهم نظراً لإلتزامهم وتفانيهم فى العمل.

كما وجه الدكتور على الشرابى رئيس المدينة، مسئولى حملة المدينة والحملة الميكانيكية بمراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر، وذلك للإطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان لتكون مستعدة لأى طوارئ بالمدينة، كما شدد على ضرورة حصر جميع المعدات الموجودة بكل حى بصفة دورية لرفع كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة العاجلة، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية.