محافظ قنا يتفقد أعمال الرصف بمجمع الشوادر الجديد بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشـرف الداودي، محافظ قنا ، أعمال الرصف التي تجري بمجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي، وذلك لمتابعة تطبيق معايير الجودة و المواصفات القياسية والفنية للأعمال، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه محافظ قنا، أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة بأخذ عينات من أعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، بهدف تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف، مشيرا إلى أن مجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادى مقام على مساحة 4 أفدنة، ويضم 61 بائكة بمساحة 300 متر تقريبا لكل منها.

ولفت الداودى، أنه تم تصميمه بشكل حضارى ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما سيضم الشادر مبنى إدارى ومسجد وكافتيريا، وسوف يتم نقل جميع التجار الذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة، وذلك بهدف التخفيف من حدة الزحام داخل مدينة نجع حمادى، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتا إلى أن الشادر الجديد به جميع المرافق اللازمة.