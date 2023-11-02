محافظ الدقهلية يترأس اجتماع تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المطرية

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم وفدا من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وقد ضم الوفد كلا من المهندس حلمي عيد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية بالهيئة، والمهندس ممدوح حسين رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، والمهندسة منى الجرواني مدير عام الادارة الاستراتيجية بالهيئة، والمهندس مصطفي احمد باقليم الدلتا للتخطيط العمراني، والمهندس عبد الرحيم القناوي مدير المكتب الاستشاري لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي، والمهندس إبراهيم حسن، والمهندس نظيم أشرف والمهندس سامي السيد أعضاء المكتب الاستشاري للمشروع.

وقد ترأس "مختار" الاجتماع التمهيدي لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المطرية بالدقهلية، وفي بداية اللقاء اكد "مختار" ان هناك جهودا مستمرة ومتواصلة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة، بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، من خلال القائمين علي العمل بها سواء في القاهرة او طنطا.

كما أكد "مختار" علي التعاون والتنسيق الكامل من خلال ادارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، مع المسئولين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيعود بالنفع علي اهالينا بمدينة المطرية.

وأشار "مختار" إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية.. والتخطيطية واحكام القانون 119لسنة 2008.

حضر الاجتماع، المهندسة مها صبري مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندسه مني فتحي وكيل ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة علياء عبد الباسط بادارة التخطيط العمراني، و ذكريات عبد الحميد نائب رئيس مدينة المطرية.