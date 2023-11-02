محافظ الدقهلية يوجه بإنشاء معارض دائمة لبيع السلع بأسعار مخفضة

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعا لعدد من رؤساء القطاعات التنفيذية والوحدات المحلية للمدن والأحياء ومديرى الإدارات بالديوان العام، لمتابعة ملفات العمل وانتظامه داخل القطاعات المختلفة، ومتابعة تنفيذ المشروعات وأيضا ملفات العمل بالإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، بما يساهم فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكد "مختار" على ضرورة العمل الجاد فى استكمال أعمال تنفيذ معارض دائمة لبيع السلع بأسعار مخفضة، تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والتفعيل للجان المرور والتفتيش على كافة المنافذ والمحال العامة لضبط الأسعار، واتخاذ الاجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفات التى يتم ضبطها لردع المخالفين.

ووجه "مختار" بالمتابعة المستمرة لأعمال صيانة مشروعات التطوير والتجميل التى تم تنفيذها بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة، والحرص التام على ما تحقق من إنجازه بهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وفى ذات السياق، وجه "مختار" لمتابعة تكثيف أعمال النظافة وتحسين البيئة بنطاق مدينة المنصورة عاصمة المحافظة وأيضا التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية من خلال جهاز النظافة والتجميل لاستمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة كل فى نطاقه، كما أكد " مختار" على ضرورة إعطاء دفعة قوية للعمل بالمشروعات الجارى تنفيذها وسرعة نهوها وفقا للبرامج الزمنية المقررة، وضرورة العمل الجاد لتذليل كافة العقبات التى تعترض التنفيذ لبعض المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حضر الاجتماع المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان، والدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة، ومحمد امين رئيس حى شرق المنصورة، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، ونها فهمى مدير عام العلاقات والمراسم، والمهندسة منى الساعى مدير عام متابعة المشروعات، وعبد الغنى الصبيحى مدير عام غرفة العمليات، والمهندس اكرم السقا مدير عام الشئون الادارية، ومحمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات، المهندس هيثم عبد الرحيم مدير عام الدعم الفنى، وهانم التهامى منسق معرض ايادى مصر، ورضا سلامه مدير عام الإعلام.