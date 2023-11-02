اليوم السابع
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الخميس، 02 نوفمبر 2023 03:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسكندرية: زراعة نحو 260 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بالأحياء

الخميس، 02 نوفمبر 2023 02:39 م
محافظ الإسكندرية: زراعة نحو 260 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بالأحياء جانب من زراعة الأشجار
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم زراعة نحو 260 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية منذ بداية تنفيذ المبادرة وحتى الآن، مؤكداً أن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع أحياء الإسكندرية، والتى تعمل على تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. 
 
وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة  100 مليون شجرة"، ووجه الشريف؛ الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية. 
 
ومن جانبه، أشار محمد الحلوانى مدير عام الحدائق المركزية بالمحافظة أنه خلال الأسبوع الـ 63 من المبادرة الرئاسية  تم زراعة 1310 آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة، فى 5 أحياء وهى ( العامرية أول - شرق – وسط – مركز ومدينة برج العرب – الجمرك).






الاسكندرية

زراعة الاشجار

الاشجار المثمرة

احياء الاسكندرية




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