فوائد البقدونس للصحة والجسم منها الوقاية من مشكلات القولون

كتبت مروة محمود الياس

البقدونس من أهم النباتات الصحية التي لها من الفوائد والمنافع للصحة والجسم، ومن أبرز فوائد البقدونس وفقا لتقرير نشر في موقع healthline الطبي، أنه يساعد في علاج حالات ارتفاع ضغط الدم، فضلا عن أن استخداماته الكثيرة، فهو عشب خصب يمكن إضافته للطعام، ويمكن شربه كمشروب صحى ومفيد، ويمكن تجفيفه ووضعه كتوابل صحية مجففة.

ويوفر البقدونس قيمة غذائية كبيرة، ومن أبرز فوائد البقدونس أنه ولاحتوائه على فيتامين k فهو يعزز من صحة العظام والمفاصل، كما أنه ضرورى لتخثر الدم، كما أنه مصدر هام وضرورى لفيتامين سى، وفيتامين a ، كذلك يحتوى على كم هائل من مضادات الأكسدة، كما أن سعراته الحرارية منخفضة للغاية لذا فهو مفيد للغاية لمن يريد إنقاص وزنه.

فوائد البقدونس للصحة والجسم



وتابع التقرير أن أبرز فوائد البقدونس تكمن في أنه يساعد على تعزيز دفاعات الجسم ضد المرض، وذلك من خلال احتوائه على عناصر هامة منها الفلافونويد الذى يقى من الإصابة بمشكلات القولون، وكذلك مرض السكر، فضلا عن أن البقدونس غنى بالبيتا كاروتين، واللوتين، وهما من مضادات الأكسدة المعروفة والهامة، التي طالما ارتبطت بانخفاض فرص الإصابة بالأمراض، مثل الإصابة بسرطان الرئة على سبيل المثال، كما أن البقدونس يساعد على تعزيز صحة الجسم ووظائفه لأن فيتاميناته وعناصره تضمن النضارة والحيوية لأجهزة الجسم كافة، كما أن مضادات الأكسدة التي يحتوى عليها تساعد على تقليل حدة الإصابة بالمرض وتعزز من نضارة البشرة والشعر والجسم بالكامل.